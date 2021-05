Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen

Kierspe (ots)

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch warfen unbekannte Täter an der Gesamtschule an der Otto-Ruhe-Straße eine Scheibe ein. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern an die Polizei in Meinerzhagen erbeten. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell