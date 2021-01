Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg

Glandorf: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen

Bad Iburg (ots)

Am frühen Freitagabend wurde ein 67-jähriger Mann aus Bad Iburg von Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Private Suchmaßnahmen waren zuvor ergebnislos geblieben. Bei Dunkelheit und Temperaturen um den Gefrierpunkt war keine Zeit mehr zu verlieren, es stand zu befürchten, dass der demente Mann sich in hilfloser Lage befinden könnte. Der Polizeihubschrauber, Diensthunde, die Feuerwehr, Polizeibeamte aus Niedersachsen und dem benachbarten NRW machten sich auf die Suche nach dem Mann. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung, eine Frau hatte in Glandorf eine auffallend gebrechliche Person bemerkt und die Polizei verständigt. Eine Funkstreife machte sich auf die Suche im beschriebenen Bereich und konnte den vermissten Mann tatsächlich um kurz nach 21 Uhr aufgreifen. Der Mann konnte unversehrt an seine Angehörigen übergeben werden.

