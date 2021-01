Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Holzfassade eines Wohnhauses geriet in Brand

Wallenhorst (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 23:55 Uhr, bemerkte die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Straße "Im Quellengrund" ein Feuer an dem Gebäude. Die Frau verständigte sofort die weiteren Hausbewohner, alle konnten sich unverletzt ins Freie flüchten. Die hölzerne Außenfassade des Gebäudes stand beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte in hellen Flammen. Mit den umgehend eingeleiteten Löscharbeiten konnten die Feuerwehren als Wallenhorst und Rulle schlimmere Schäden verhindern. Der Innenraum des Wohngebäudes blieb unversehrt, an der Außenfassade entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen führte der überhitzte Schornstein eines Kamins zur Brandentstehung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell