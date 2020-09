Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Alleinunfall am Dienstagnachmittag, 22. September, auf der Richardstraße in Bulmke-Hüllen zu. Er war dort gegen 16.55 Uhr in Richtung Kesselstraße unterwegs, fuhr gegen einen Bauzaun und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den Gelsenkirchener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Da die alarmierten Polizisten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt hatten und ein Alkoholtest positiv verlief, musste der 44-Jährige im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell