Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Einbrecher vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch auf ein Firmengelände Am Dördelmannshof in Ückendorf hat die Gelsenkirchener Polizei am frühen Mittwochmorgen, 23. September, zwei Männer (30, 31) ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig festgenommen. Die Einbrecher waren zuvor auf das umzäunte Gelände gelangt und hatten ihre Beute bereits zum Abtransport bereitgestellt. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte gegen 0.45 Uhr die Polizei. Die Beamten umstellten das Firmengelände und durchsuchten es anschließend. Bei den Suchmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Kurze Zeit später nahmen die Polizisten die Tatverdächtigen fest. Sie hatten sich in einem leeren Hundezwinger versteckt. Anschließend wurden die polizeibekannten Männer ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

