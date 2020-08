Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: 34-Jähriger aus der LVR-Klinik geflohen

Viersen-Süchteln (ots)

Ein 34-Jähriger, der nach PsychKG in der LVR-Klinik in Süchteln untergebracht ist, hat heute Vormittag das Gelände verlassen. Er könnte in suizidaler Absicht unterwegs sein. Die Polizei setzt bei der Suche einen Mantrailer-Hund ein.

Eine Beschreibung des vermissten Mannes sowie ein Foto können im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/suechteln-vermisste-person

Hinweise bitte an die Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 oder über den Notruf 110. /hei (657)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Heike Ahlen

Telefon: 02162/377-1194

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell