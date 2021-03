Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Unbekannte brachen Kellerverschläge auf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer brachen am Montag (08.03.2021) mehrere Kellerverschläge in einem Mehrparteienhaus in der Bonner Weststadt auf. Ein Zeuge beobachtete die Einbrecher auf ihrer Flucht.

Nach dem derzeitigen Sachstand verschafften sich die Unbekannten gegen 17:30 Uhr Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Jonas-Cahn-Straße und gelangten in den Keller. Dort brachen sie nach bisherigen Feststellungen drei Verschläge auf und entwendeten zwei Fahrräder.

Nachdem ein Anwohner den Männern mit den Fahrrädern vor dem Haus begegnete, fuhren beide sofort über die Nideggerstraße in Richtung der Viktoriabrücke davon. Im Haus wurden dann die aufgebrochenen Kellerabteile festgestellt. Die Unbekannten können wie folgend beschrieben werden:

Beide etwa 20-25 Jahre alt - jeweils dunkel gekleidet - eine Person etwa 1,80 m groß und mit dunkler Kapuze - die zweite Person etwa 1,65-1,70 m groß.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

