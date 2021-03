Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Schmuck bei Einbruch in Wohnung entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 06.03.2021, 12:00 Uhr und dem 07.03.2021, 18:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Hochparterrewohnung in Kessenich ein.

Nach der Spurenlage hebelten die Einbrecher sowohl an der Terrassentür, als auch an dem Schlafzimmerfenster zu der Wohnung auf der Karthäuserstraße. Nachdem sie sich Zugang zu den Wohnräumen verschafft hatten, durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Täter Schmuck und flüchteten unerkannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

