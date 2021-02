Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Zusammenstoß zwischen Lkw und Streufahrzeug

Ennepetal (ots)

Am 09.02. gegen 08:20 Uhr touchierte ein 65-jähriger Dürener mit seinem Sattelzug im Bereich Kölner Straße / Buchenstraße beim Vorbeifahren ein stehendes Streufahrzeug. Er verließ zunächst die Unfallörtlichkeit, konnte jedoch in der Nähe angetroffen werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des Streufahrzeugs, ein 53-jähriger Hagener, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, benötigte jedoch vor Ort keine ärztliche Versorgung.

