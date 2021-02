Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Einbruch in der Waldstraße

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 04. bis zum 08.02 versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße einzudringen, indem sie ein Hebelwerkzeug an der Wohnungseingangstür ansetzten. Tür und Türrahmen wurden beschädigt, hielten der Gewalteinwirkung jedoch Stand.

