Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Hilferufe im Wald

Gevelsberg (ots)

Am 08.02. gegen 09:30 Uhr meldete eine Zeugin Hilferufe in einem Waldstück nahe Im Bredderkamp. Witterungsbedingt konnten polizeiliche Fluggeräte nicht zur Suche eingesetzt werden, der Bereich wurde folgend mit Unterstützung der Feuerwehr Gevelsberg abgesucht. Dabei bemerkten eingesetzte Kräfte Baumfällarbeiten in dem Waldgebiet, bei denen sich die Arbeiter über weitere Strecken durch lautes Rufen miteinander verständigten. Die Suchmaßnahmen wurden gegen 14:00 Uhr ohne weitere Feststellungen beendet.

