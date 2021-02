Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher kommen über den Balkon

Hattingen (ots)

In der Zeit von Samstag (06.02), 19:00 Uhr bis Sonntag (07.02), 17:00 Uhr stiegen Unbekannte über den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Straße Ruhrblick in eine Wohnung ein. Sie hebelten die Tür gewaltsam auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Als Beute erlangten die Diebe Schmuck. Hinweise auf die Identität gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell