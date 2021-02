Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Ladenlokal

Hattingen (ots)

Am 06.02.2021, um 01:30 Uhr, wurde durch zwei bislang unbekannte Täter die Glastür eines Ladenlokals in der Heggerstraße eingeschlagen. Die Tatverdächtigen flüchteten von der Örtlichkeit durch die Schreys-Gasse in Richtung Schulstraße.

Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - zirka 18 bis 25 Jahre alt - 1,80 m groß - schlanke Statur - schwarze Bekleidung

Einer der beiden Tatverdächtigen sei mit einem orangefarbenen Kapuzenpullover bekleidet gewesen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Hattingen unter der Telefonnummer 02324-9166-6000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell