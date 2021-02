Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Brand in Sprockhövel

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am 05.02.2021 wurde die Polizei, gegen 08:15 Uhr, über einen Brand in einem Zweifamilienhaus im Fritz-Lehmhaus-Weg informiert. Vor Ort war bereits eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar. Während der Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr eine leblose Person aus dem Dachgeschoss des brennenden Gebäudes geborgen. Die Person verstarb nach Reanimation noch am Einsatzort. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um den 59-jährigen Bewohner der Dachgeschosswohnung. Die 55-jährige Bewohnerin des Erdgeschosses wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen und dauern an. Für die Dauer des Einsatzes wurden die umliegenden Straßen gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell