Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Auseinandersetzung am Nikolaus-Groß-Platz

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag (04.02) hielten sich ein 19-jähriger Gevelsberger und sein 18-jähriger Begleiter aus Sprockhövel am Nikolaus-Groß-Platz am dortigen Busbahnhof auf. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort gegen 22:00 Uhr mit einem 17-jährigen Gevelsberger zu einem Streit. Der 19-Jährige und der 17-Jährige gerieten in eine handfeste Auseinandersetzung, in der der 17-Jährige ein Messer gezogen haben soll, um den 19-Jährigen damit zu drohen. Der 19-Jährige setzte ein mitgeführtes Pfefferspray gegen seinen Angreifer ein, der daraufhin die Örtlichkeit verließ. Er konnte durch Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden, ein Messer wurde jedoch nicht bei ihm aufgefunden.

