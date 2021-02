Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Altmetalldiebstahl- Zeugen gesucht!

Hattingen (ots)

Am Mittwoch beobachtete eine 68-jährtige Anwohnerin der Felderbachstraße, gegen 12:30 Uhr, einen grünen Transporter, der auf das Grundstück eines Landgasthofes an der Felderbachstraße fuhr. Mehrere Arbeiter luden unberechtigt dort abgestellte Kabelleitungen und Kabelrohre in den Transporter und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung in der nahen Umgebung verlief erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem grünen Transporter geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

