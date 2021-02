Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verletzter Radfahrer auf der Hagener Straße

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag wurde, gegen 23:00 Uhr, ein 19-jähriger Hagener verletzt auf der Hagener Straße in Höhe der Eichholzstraße aufgefunden. Der 19-Jährige wurde durch Passanten auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Augenscheinlich stürzte der Mann mit seinem E-Bike und verletzte sich dabei. Bei der Unfallaufnahme machte der Mann einen verwirrten Eindruck und konnte nicht zum Geschehen befragt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise darauf, dass ein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert war, gibt es bislang keine. Die genaueren Umstände müssen die weiteren Ermittlungen klären.

