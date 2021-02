Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Unfall unter Drogeneinfluss

Hattingen (ots)

Als ein 20-jähriger Hattinger am Montagabend auf der Elberfelder Straße in Richtung Wuppertal unterwegs war, wich er einem Toyota aus, der gerade auf die Fahrbahn gefahren war. Beim Ausweichen kollidierte der Hattinger mit einem am linken Fahrbahnrand parkenden Ford. Als die Polizei zur Unfallaufnahme gerufen wurde, verhielt sich der 20-Jährige unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der junge Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

