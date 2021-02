Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Mach dein Passwort stark und Safer Internet Day

Bild-Infos

Download

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Heute ist der "Ändere-Dein-Passwort-Tag". Grund genug, auch noch einmal über sichere Passwörter nachzudenken! Erstellen Sie starke Passwörter und möglichst für jedes Profil im Internet ein anderes. Damit verringern Sie das Risiko, dass Kriminelle Zugang zu Ihren Accounts bekommen können. In der nächsten Woche können Sie am 09.02. Kriminalhauptkommissarin Frauenstein in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr alle Fragen rund um das Thema Internetsicherheit stellen. Die Telefonnummer für die Sprechstunde: 02336-9166- 2951 Weitere Informationen für ein starkes Passwort finden Sie hier: www.mach-dein-passwort-stark.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell