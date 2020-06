Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 77866 Rheinau-Freistett - Bergung des versunkenen Sportbootes - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17.05.2020 "Sinkendes Schiff löst Kettenreaktion aus"

Göppingen (ots)

Am heutigen Vormittag findet die Bergung des am 17.05.2020 versunkenen Sportbootes am Anleger des Karcher-Hafens bei Rheinau-Freistett statt.

Das vor ca. einem Monat versunkene, 18 Meter lange und 10 Tonnen schwere Stahlschiff, Baujahr 1933, riss beim Sinken einen Teil des Anlegers mit sich und drückte ein weiteres festgemachtes Sportboot mit dem Heck unter Wasser.

Die Ursache ist weiterhin unbekannt.

Eine Bergungsfirma, die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei Kehl ist derzeit vor Ort. Eine Gefährdung der Umwelt kann ausgeschlossen werden. Nach erfolgter Bergung wird das Schiff im Hafen Kehl fachgerecht entsorgt.

