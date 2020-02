Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Glatteisunfälle auf der K 34 bei Hetzhof

Wittlich (ots)

Am 06.02.2020 ereigneten sich auf der K 34 gegen 08.40 h und gegen 09.15 h zwei Unfälle infolge von Glatteis. Gegen 08.40 h befuhr der 37-jährige Fahrer eines Renault Modus die K 34 von Hetzhof in Richtung Kinderbeuern. In einer leichten Linkskurve kam er infolge Glatteis ins schleudern, drehte sich einmal um die eigene Achse und kollidierte anschließend mit den Felgen am linksseitigen hohen Bordstein. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1300 EUR. Gegen 09.15 h befuhr die 47-jährige Fahrerin eines Kia ebenfalls die K34 von Hetzhof in Richtung Kinderbeuern. In der gleichen Linkskurve triftete sie nach links auf die Gegenfahrbahn, lenkte gegen und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell