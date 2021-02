Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Versuchter Einbruch

Hattingen (ots)

Am Sonntag (31.01) versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus an der Essener Straße einzubrechen. Zwischen 12 und 19:30 Uhr versuchten die Unbekannten die Haustür durch hebeln zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine, die Tür wurde leicht beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell