Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Motorrad

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, den 23.08.2020 wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:15 Uhr am Sportplatz im Stadtteil Hammerstein ein Motorrad der Marke KTM beschädigt. Der oder die unbekannte(n) Täter haben vermutlich das Motorrad auf die Seite gestoßen, wodurch es an der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Schaden wird derzeit auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 / 5610 gegeben werden.

