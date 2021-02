Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrüche in Lagerräume

Wetter (ots)

In der Nacht zu Dienstag (02.02) brachen unbekannte zunächst in einen Schuppen am Stoppenberg ein und entwendeten hier Gartenwerkzeuge wie Heckenschere und Motorsense. Auch an der Hagener Straße brachen Unbekannte das Vorhängeschloss einer Lagerhalle auf, wurden hier aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht fündig. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

