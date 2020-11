Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hochwertiges Baugerät aus Firmenwagen entwendet.

Am 26.10.2020 zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde in der Wittlicher Straße in Alf aus einem Fiat Ducato Firmenwagen ein hochwertiges technisches Baugerät entwendet. Das Fahrzeug war kurzfristig unbeaufsichtigt vor einem Bauunternehmen abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Zell unter der Telefonnummer 06542-98670.

