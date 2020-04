Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (140/2020) Unbekannte zünden vermutlich Papiertonne in Barbis an - Polizei Bad Lauterberg sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Barbis, Am Roßholz Dienstag, 14. April 2020, zwischen 20.30 und 21.45 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte nach derzeitigen Ermittlungen am vergangenen Dienstag (14.04.20) vermutlich auf unbekannte Art und Weise eine Altpapiertonne angezündet. Der Behälter stand auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus. Er brannte in der Folge komplett aus. Eine in unmittelbarer Nähe stehende Restmülltonne würde durch die Flammenbildung teilweise beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen bislang keine Angaben vor. Die Freiwillige Feuerwehr Barbis war mit 16 Kameraden im Einsatz. Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigung gibt es im Moment nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der 05524/9630 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell