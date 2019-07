Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bad Kreuznach - Bombendrohung für Mehrfamilienhaus

Mainz / Bad Kreuznach (ots)

Dienstag, 02.07.2019, 04.49 Uhr

Heute Morgen kam es zu Evakuierungsmaßnahmen eines Mehrfamilienhauses in der Agnesienstraße. Aufgrund zweier Bombendrohungen über den Polizeinotruf begaben sich Einsatzkräfte der Polizei zu dem Mehrfamilienhaus. Von den dort gemeldeten 60 Personen konnten alle evakuiert werden. Ca. die Hälfte wurde in einer Notunterkunft im Ausbildungszentrum der DEULA in Bad Kreuznach untergebracht und verpflegt. Derzeit dauern die Einsatzmaßnahmen im Gebäude noch an. Es wird durch Sprengstoffsuchhunde der Polizei abgesucht. Zeitgleich erfolgen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Bombendrohung.

