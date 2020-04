Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (137/2020) Verkehrsunfallflucht auf der B 446 endet nach Verfolgungsfahrt in Duderstadt

Göttingen (ots)

Bundesstraße 446, zwischen den Ortschaften Billingshausen und Holzerode Montag, 06. April 2020, gegen 09.45 Uhr

EBERGÖTZEN (mb) - Der Insasse eines VW Caddy aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) hat am Montagmorgen (06.04.2020) gegen 09.45 Uhr erst eine Verkehrsunfallflucht begangen und sich im Anschluss eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Nach ersten Informationen befuhr ein 24 Jahre alter Mann aus Bovenden mit seinem Mercedes die B 446 von Billingshausen kommend in Richtung Holzerode. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr plötzlich der hinter ihm fahrende 37-Jährige, welcher zuvor in Sachsen-Anhalt schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, mit seinem VW Caddy auf den Mercedes auf und entfernte sich danach mit erhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Der Mercedes-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Der 24-Jährige verständigte nach dem Unfall sofort die Polizei, welche den Caddy auf der B 446 in Höhe des Abzweiges Esplingerode fahrend ausfindig machen konnte.

Auf die mehrfach gegebenen Haltezeichen der Beamten reagierte der Fahrer des VW allerdings nicht und versuchte stattdessen, der Streife mit überhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Die temporeiche Flucht des 37-Jährigen führte - inklusive mehrerer Wendemanöver - durch Esplingerode und über die B 446 nach Duderstadt. Zwischenzeitlich wurde ein weiterer Streifenwagen zur Unterstützung hinzugezogen, sodass der Caddy schließlich im Kreisverkehr Hindenburgring / Ebertring / Herzberger Straße / Neutorstraße angehalten werden konnte. Aber auch hier wollte der 37-jährige Mann den Aufforderungen der Polizisten keine Folge leisten und versuchte erneut, sich einer Kontrolle zu entziehen und fuhr rückwärts gegen einen Streifenwagen.

Nachdem seine Flucht im Kreisverkehr endete, ging es für den Caddy-Fahrer zunächst zur Polizeidienststelle, anschließend wurde er in eine psychiatrische Fachklinik in Göttingen gebracht.

Die Polizei Duderstadt hat Ermittlungen u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch das Fahrverhalten des 37-Jährigen unmittelbar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/9801-0 zu melden.

