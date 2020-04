Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (135/2020) Nebengebäude brennt in Bernshausen - Angrenzendes Wohnhaus beschädigt, Brandursache unbekannt

Göttingen (ots)

Seeburg, Ortsteil Bernshausen, Mühlenweg Samstag, 4. April 2020, gegen 14.40 Uhr

BERNSHAUSEN (jk) - In der Ortschaft Bernshausen (Landkreis Göttingen) ist am Samstagnachmittag (04.04.20) gegen 14.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem als Werkstatt genutzten Nebengebäude ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen anschließend auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus über und beschädigten es an Außenfassade und Dachüberstand. Die alarmierte Feuerwehr konnten ein weiteres Übergreifen auf das Haus verhindern. Insgesamt waren rund 80 Kameraden der Wehren Wollbrandshausen, Germershausen, Rollshausen, Waake, Bernshausen, Ebergötzen, Landolfshausen, Seeburg, Seulingen und Duderstadt sowie die Werksfeuerwehr der Fa. Otto Bock im Löscheinsatz. Die Werkstatt brannte in der Folge komplett aus. Aufgrund bestehender Einsturzgefahr war Ermittlern ein Betreten des unmittelbaren Brandortes für die Untersuchungen zur Brandursache bislang nicht möglich. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten vorläufigen Schätzungen bei rund 100.000 Euro angenommen. Die Brandstelle wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

