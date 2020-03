Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0204 --Erneut Politikerin per Email bedroht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 28.03.2020

Am Samstag erhielt erneut eine Politikerin der Partei Bündnis 90/ Die Grünen eine E-Mail in der sie bedroht wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nachdem am Freitag schon Politikerinnen der Partei Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen Drohungen per Email erhalten hatten (siehe Pressemeldung Nr.0200) meldete sich am Samstagmorgen eine weitere Politikerin bei der Polizei. Die E-Mail mit einer gegen sie gerichteten Bedrohung wurde durch die Polizei gesichert. Sie hatte unter anderem rassistische Inhalte. Der Staatschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

