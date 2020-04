Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (138/2020) Einbruch in Einfamilienhaus in Elliehausen

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Elliehausen, Südring Montag, 06. April 2020, in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am frühen Montagmorgen (06.04.2020) öffneten Unbekannte gewaltsam die Hauseingangstür und verschafften sich somit Zutritt in ein Einfamilienhaus im Göttinger Ortsteil Elliehausen.

Während die Bewohner im ersten Obergeschoss schliefen, drangen die Diebe vermutlich in der Zeit zwischen 03.00 Uhr 05.00 Uhr in das Wohnhaus am Südring ein und durchsuchten es nach geeignetem Diebesgut.

Ersten Informationen zufolge wurden Bargeld, Schmuck und persönliche Dokumente gestohlen. Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Beobachtungen und Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

