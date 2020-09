PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerverletzter nach Auffahrunfall auf der A3

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Dienstag, den 08.09.2020 gegen 17:20 Uhr ereignete sich auf der A3 in Höhe der Raststätte Medenbach in Fahrtrichtung Frankfurt ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine Person schwerverletzt wurde.

Ein 20 jähriger Fahrzeugführer eines Renault Kangoo mit niederländischer Zulassung wollte in Höhe der Raststätte Medenbach vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er den auf der linken Fahrspur überholenden PKW Porsche mit Stuttgarter Kennzeichen. Der 26 jährige Fahrzeugführer des Porsche konnte weder ausweichen noch ausreichend abbremsen und kollidierte mit dem Renault Kangoo. Dieser überschlug sich und kam erst auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach liegend zum Stehen.

Der Fahrzeugführer des Renault Kangoo wurde mit schweren Verletzungen in ein Frankfurter Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen des Porschefahrers stellten sich als nicht so schwer heraus. Nach ambulanter Behandlung in einem Wiesbadener Krankenhaus, konnte er dieses bereits wieder verlassen.

Aufgrund polizeilicher Ermittlungen an der Unfallstelle,musste zwischenzeitlich die Fahrbahn voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in Richtung Frankfurt auf zeitweise 7 KM.

Der Sachschaden wurde auf 96.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Wildsachsener Straße 1

65207 Wiesbaden-Medenbach

Kommissar vom Dienst



Telefon: 0611 / 345-4140

Fax: 0611 / 345-4109

E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell