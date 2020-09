PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autobahnpolizei Wiesbaden zieht fahruntüchtigen LKW-Fahrer aus dem Verkehr

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Nachmittag erhielt die Autobahnpolizei Wiesbaden gegen 14:30 Uhr einen besorgten Anruf eines Verkehrsteilnehmers, der beobachtete, wie ein LKW-Muldenkipper mit polnischer Zulassung zunächst die A671 in Richtung Wiesbaden fuhr. Dabei fuhr der Fahrzeugführer des LKW mehrfach Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite. Eine Streife der Autobahnpolizei Wiesbaden konnte mit Hilfe des Zeugen das Fahrzeug in der Ausfahrt bei Frauenstein stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 37-jährige polnische Fahrzeugführer unter Einwirkung von Alkoholika stand. Die Beamten staunten nicht schlecht, als auf der Wache ein Atemalkoholtest einen Wert von 3,75 Promille anzeigte. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

