PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Illegales Kraftfahrzeugrennen durch Motorradfahrer auf der BAB 66 bei Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, den 03.09.2020 gegen 18:10 Uhr befuhr ein Kraftrad der Marke Honda mit Frankfurter Kennzeichen die BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Nordenstadt und dem Wiesbadener Kreuz mit überhöhter Geschwindigkeit. Währenddessen überholte das Kraftrad auf dem dreispurigen Streckenabschnitt diverse Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit verbotswidrig rechts, so dass diese stark abbremsen mussten, um Verkehrsunfälle zu verhindern. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Motorradfahrer rücksichtslos, grob verkehrswidirg und nutzte sogar abgebakte Baustellenbereiche, um schneller Voranzukommen. Dieses Fahrverhalten stellt eine erhebliche Straßenverkehrsgefährdung dar. Nun sind wir, die Autobahnpolizei Wiesbaden, auf ihre Mithilfe angewiesen. Wir suchen dringend Zeugen und/oder Geschädigte, die durch diesen rücksichtslosen Motorradfahrer genötigt oder sogar gefährdet wurden.

Melden Sie sich bitte zeitnah unter der 0611/345-4140 bei der Autobahnpolizei Wiesbaden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

