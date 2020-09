Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Dreister Einbrecher bricht Wohnung in Seniorenwohnheim auf

Geldern-Walbeck (ots)

Am Montag (14.09.2020) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr Zugang zum Seniorenwohnheim an der Luciastraße.

Vermutlich gelangte er durch eine geöffnete Tür in ein Treppenhaus. In einem unbeobachteten Moment hebelte er dann die Wohnungstür einer 83-jährigen Bewohnerin auf, die kurzzeitig ihre Wohnung verlassen hatte.

Der Täter öffnete eine Geldkassette, entwendete Bargeld sowie Bankunterlagen, Personalausweis und Führerschein der 84-Jährigen. Der Dieb verließ die Wohnung gerade in dem Moment als die Bewohnerin, die ihn zunächst für einen Handwerker hielt, zurückkehrte.

Als sie den Einbruch feststellte, informierte sie unmittelbar die Mitarbeiter des Seniorenwohnheims. Der Täter war allerdings bereits geflüchtet und nicht mehr auffindbar.

Bei dem Täter soll es sich um einen circa 170-185 cm großen Mann im Alter von 50-60 Jahren mit europäischem Erscheinungsbild handeln. Er hatte eine eher kräftige Statur und trug eine blaue weite Hose und ein weißes Shirt oder Hemd sowie eine weiße Kappe. Außerdem habe der Täter akzentfreies Hochdeutsch gesprochen.

Hinweise zum Täter nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

