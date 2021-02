Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in KiTa

Schwelm (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (05.02) in eine Kindertagesstätte in der Blücherstraße ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Gebäude brachen sie die Tür zu einem Büro auf und öffneten gewaltsam einen Aktenschrank. Beute erlangten sie jedoch nicht. Sie flüchteten unerkannt.

