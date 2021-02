Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Wohnung

Gevelsberg (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschaffen sich am Montag im Laufe des Tages Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße. Anschließend hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand eine unverschlossene Wohnungseingangstür auf. Aus der Wohnung entwendeten sie einen Laptop, danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

