Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 20:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Morgnerstraße/Morgnerstraße zu einem Unfall. Auf der Kreuzung kollidierte ein 25-jähriger Werler auf seinem Motorroller mit dem VW Golf einer 43-jährigen Frau aus Werl. Der Rollerfahrer hatte dabei die Vorfahrt missachtet. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Rollerfahrer. Ein Alkoholvortest ergab den Wert von 1,14 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 4000,- EUR geschätzt. (lü)

