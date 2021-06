Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Rechts-vor-Links - Radfahrer im Krankenhaus

Werl (ots)

Mit dem Rettungswagen wurde am Freitag (4. Juni), ein 89-jähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen ist der Rentner leicht verletzt. Er befuhr gegen 11.10 Uhr die Sankt-Georg-Straße in Richtung Lindenallee und erkannte einen vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Wickeder mit seinem Auto zu spät. Dieser befuhr den Kurfürstenring in Richtung Wickeder Straße. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell