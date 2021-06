Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee/Warstein - Verkehrskontrollen am Feiertag

Möhnesee / Warstein (ots)

Am Donnerstag führten Polizeibeamte der Wache Warstein und des Verkehrsdienstes gezielte Verkehrskontrollen an beliebten Motorradstrecken in den Bereichen Warstein, Rüthen und Möhnesee durch. Insgesamt konnten bis zum einsetzenden Gewitter um 15:30 Uhr 89 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Dabei wurden 63 Verwarngelder und 26 Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen. Ein 19-jähriger Soester war mit der Führerscheinklasse A2 unterwegs. Bei seinem Motorrad war jedoch wahrscheinlich die Drosselung der Maschine auf 35 KW entfernt worden. Das Motorrad wurde von der Polizei sichergestellt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis geschrieben. "Überhöhte Geschwindigkeiten zählen weiter zu den Hauptunfallursachen. Darum werden wir solche Kontrollen auch in Zukunft durchführen und konsequent Verstöße gegen das Tempolimit verfolgen!" so Ludger Nolte, Leiter des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Soest. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell