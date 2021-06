Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Hauptsicherung von Zentralheizung aus Rohbauten gestohlen

Werl (ots)

Von gleich drei Baustellen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3. Juni) die Hauptsicherung der Zentralheizung bzw. die Bedieneinheiten entwendet. Wie die Diebe in die Gebäude kamen, steht zurzeit noch nicht fest. Die Tatorte befanden sich in den Straßen "An Wortmann´s Mühle" und in der "Vincenz-Frigger-Straße". Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

