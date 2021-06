Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Graues Auto flüchtig - Zwei Leichtverletzte

Erwitte (ots)

Am Mittwoch (2. Juni), befuhren gegen 21.15 Uhr, ein 16-jähriger Kraftfahrzeugroller-Fahrer aus Erwitte und seine 16-jährige Sozia aus Lippstadt die Graf-Landsberg-Straße in Richtung B55. Nach Angaben des Roller-Fahrers kam ihnen ein grauer Wagen entgegen, der zu weit in Richtung des Fahrstreifens des 16-Jährigen fuhr. Um eine Kollision zu verhindern, fuhr der Roller-Fahrer möglichst weit nach rechts und touchierte hierbei eine Bordsteinkante. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und geriet gegen einen angrenzenden Maschendraht-/Stacheldrahtzaun. Durch diese Kollision verletzten sich der Erwitter und die Lippstädterin leicht. Sie begaben sich in ein Krankenhaus, aus dem sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Der Fahrer oder die Fahrerin des grauen Wagens hielt nach dem Vorfall nicht an, sondern setzte die Fahrt, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen, fort. Zeugen, die Hinweise auf den grauen Wagen und dessen Fahrer/Fahrerin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell