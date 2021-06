Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Menzel - Aus Feldweg gekommen - leicht verletzt

Rüthen (ots)

Mit leichten Verletzungen endete am Donnerstag (3. Juni), gegen 15.10 Uhr, ein Verkehrsunfall auf dem Meister Weg in Menzel. Ein 77-jähriger Rüthener befuhr zuvor mit seinem Wagen einen Feldweg, um von dort aus auf den Meister Weg abzubiegen. Hierbei übersah er einen 47-jährigen Autofahrer aus Warstein, der mit seinem Wagen den Meister Weg in Richtung Rüthen-Hemmern befuhr. Durch den folgenden Unfall verletzte sich der 47-Jährige leicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 5.500 Euro ein. (reh)

