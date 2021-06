Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Mofa auf nasser Straße - Krankenhaus

Anröchte (ots)

Aufgrund der regennassen Fahrbahn rutschte am Donnerstag (3. Juni), gegen 16.40 Uhr, ein 18-jähriger Mofa-Fahrer aus Anröchte mit seinem Gefährt weg und verletzte sich leicht. Der 18-Jährige befuhr zuvor die Straße "Am Schultenhof" und wollte nach rechts in die "Franz-Stille-Straße" abbiegen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. (reh)

