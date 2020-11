Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Transporter an in Harsewinkel aufgebrochen

GüterslohGütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (03.11. - 04.11.) haben bislang unbekannte Täter zwei Transporter aufgebrochen.

Ein Opel Kleintransporter stand in der Nacht geparkt vor einem Haus an der Käthe-Kollwitz Straße, als Unbekannte die Seitentür des Wagen aufhebelten und aus dem Inneren des Transporters eine hochwertige Säge und einen Bohrer entwendeten (in beiden Fällen Hilti Geräte).

In derselben Nacht brachen unbekannte Täter einen VW Transporter an der Straße Erfurter Ring auf. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Sachverhalten machen? Wer hat in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen rund um die Tatorte gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell