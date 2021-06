Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kontrolleinsatz

Lippstadt (ots)

Am Mittwochabend führten Polizeibeamte der Lippstädter Wache und des Verkehrsdienstes erneut Kontrollen in der "Tuning Szene" durch. Dazu kam auch ein Radarfahrzeug zum Einsatz. Allein bei den Geschwindigkeitskontrollen fielen 155 Autofahrende auf. 118 Bußgelder, 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie zwei Fahrverbote waren das Ergebnis. Bei den Geschwindigkeitsverstößen waren nur wenige Mitglieder der Tuning-Szene dabei. Außerdem wurden gezielte Kontrollen von getunten Fahrzeugen durchgeführt. Dabei wurden 20 Verwarngelder erhoben. Bei einem Auto war die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Mängel erloschen. In einem anderen Fahrzeug stellten die Polizisten 15 Gramm Marihuana sicher und schrieben eine entsprechende Strafanzeige. "Wir werden auch in Zukunft diese Szene im Auge behalten. Damit wollen wir die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch illegale Autorennen weitgehend ausschließen. Fahrzeuge, die nicht den Vorschriften entsprechen, werden wir konsequent aus dem Verkehr ziehen!" so Norbert Fuchs Leiter der Wache Lippstadt. (lü)

