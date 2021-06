Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit Radfahrer - Rettungshubschrauber im Einsatz (Folgemeldung 2)

Soest (ots)

Am Mittwoch (2. Juni) kam es gegen 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Lübecker Ring / Arnsberger Straße unter Beteiligung eines 16-jährigen Radfahrers. Eine 36-jährige Arnsbergerin befuhr zuvor mit ihrem Wagen die Arnsberger Straße in Richtung Innenstadt, um dann nach rechts auf den Lübecker Ring abzubiegen. Hierbei übersah sie den 16-jährigen Radfahrer aus Soest, der im Bereich einer Fußgängerfurt der dortigen Ampelanlage die Straße stadtauswärts queren wollte. Durch den Aufprall wurde der Jugendliche auf die Motorhaube des Wagens geschleudert und fiel auf den Boden. Der 16-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Polizei sperrte die Kreuzung, damit ein eingesetzter Rettungshubschrauber landen und den Soester in eine Klinik fliegen konnte. Zur Unfallaufnahme wurde eine Drohne eingesetzt. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zeitweise komplett gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 2.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell