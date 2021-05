POL-WE: Einbruchversuch scheitert + In Fachmarkt eingestiegen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Einbruchversuch scheitert + In Fachmarkt eingestiegen

Friedberg

Wöllstadt: Einbruchversuch scheitert

Bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Nieder-Wöllstädter Martin-Luther-Straße einzusteigen, scheiterte am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr ein Einbrecher. Zunächst hatte der Unbekannte vergeblich versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln und hatte anschließend in den Türrahmen gebohrt. Der Eingang hielt stand, der Langfinger flüchtete. Mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Friedberg: In Fachmarkt eingestiegen

In ein Geschäft für Haustierbedarf in der Fauerbacher Straße stiegen Einbrecher zwischen Samstagabend (18.30 Uhr) und Montagmorgen (8.30 Uhr). Um in die Gewerberäume zu gelangen, war zuvor ein Fenster eingeschlagen worden. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

