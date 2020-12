Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der B442 zwischen Hachmühlen und Brullsen

HachmühlenHachmühlen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 442 zwischen Hachmühlen und Brullsen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 18-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia aus dem Bereich Coppenbrügge war mit ihrem PKW auf der Bundesstraße 442 in Richtung Brullsen unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Fahrzeug einen dortigen Baum touchierte. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,00 Euro geschätzt.

