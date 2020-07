Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autofahrer ohne Fahrerlaubnis ++ Stau auf der Bundesstraße - Lkw fährt auf Opel auf ++ 19-jähriger Fahranfänger zu unachtsam unterwegs ++

Rotenburg (ots)

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Gnarrenburg. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Dienstagabend einen 36-jährigen Autofahrer geschnappt, der ohne Fahrerlaubnis in Gnarrenburg unterwegs war. Die Beamten stoppten sein Auto gegen 23 Uhr in der Waldstraße und stellten bei der Kontrolle den Verstoß fest. Gegen den 36-Jährigen und auch gegen die Fahrzeughalterin, die die Fahrt geduldet hatte, wurden Strafverfahren eingeleitet.

Stau auf der Bundesstraße - Lkw fährt auf Opel auf

Ahausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 215 ist am Dienstagmittag eine 24-jährige Frau verletzt worden. Ein 27-jähriger Mann war gegen 12.30 Uhr in Richtung Verden unterwegs, als der Verkehr vor ihm aufgrund von Baumfällarbeiten ins Stocken geriet. Der Fahrer erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf einen vor ihm fahrende Opel Corsa einer 53-jährigen Frau aus dem Landkreis Verden auf. Ihre Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Radfahrerin in der Nödenstraße angefahren

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag ist eine 52-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Nödenstraße verletzt worden. Ein 29-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr mit seinem Hyundai von einem Parkplatz fahren wollen und vermutlich nicht mit der Radlerin auf dem Fußweg gerechnet. Die Frau stürzte und zog sich dabei Prellungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

19-jähriger Fahranfänger zu unachtsam unterwegs

Gyhum. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 112 zwischen Bockel und Nartum ist am Dienstagnachmittag ein 19-jähriger Fahranfänger verletzt worden. Der junge Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Nartum unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug streifte zunächst einen Straßenbaum und kollidierte dann frontal mit einem weiteren Baum. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

